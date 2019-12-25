ЛСР согласовала рост площади гостиницы возле терминала ВСМ в Петербурге

ЛСР развернулась у Московского вокзала и увеличила гостиницу.

Девелоперская группа ЛСР получила согласование на увеличение площади гостиницы, которую планируется построить рядом с терминалом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербурге. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Как пишет издание, компания согласовала архитектурно-градостроительный облик второй очереди гостиничного комплекса по адресу Лиговский проспект, 56, корпус 1. Общая площадь объекта составит почти 29 тыс. кв. м, номерной фонд — 412 номеров. В новом корпусе запроектирован 191 номер и подземная парковка на 38 мест.

Гостиничный комплекс ЛСР приобрела летом 2025 года. В сделку вошли действующий трёхзвёздочный отель Ibis на Лиговском проспекте, 54, площадью около 9 тыс. кв. м, а также проект второй очереди на Лиговском, 56, площадью 19,8 тыс. кв. м. Прежними владельцами объектов были структуры, связанные с предпринимателями Вячеславом Тихоновым и Евгением Бидило. Стоимость сделки оценивалась примерно в ₽2,7 млрд.

Комплекс расположен неподалёку от Московского вокзала. В перспективе дополнительный поток постояльцев может обеспечить запуск высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом, терминал которой планируется разместить рядом, отмечается в статье.