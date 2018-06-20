Квест-карты Музея железных дорог России

Каждый месяц с марта по май в Музее железных дорог можно приобрести новую тематическую квест-карту и пройти познавательный квест с необычными заданиями.

Стоимость такой карты 100 рублей, играть будет интересно семьям с детьми и вообще всем, кому интересна история железных дорог. Квест можно проходить в одиночку, вдвоем или большой компанией. Сейчас в доступе есть три карты: Век девятнадцатый, железный", "Станционный буфет", "Вагончик тронется". В рамках квеста будет много вопросов, ответы на которые можно получить только с помощью прохождения заданий.

Место: Музей железных дорог России (Библиотечный переулок, д. 4, корпус 2)

Цена: входной билет в музей: полный — 300 , льготный — 100 ; квест-карта — 100 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: kudago