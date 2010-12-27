В Петербурге курсант зарезал своего однокурсника одним ударом

Курсант военно-артиллерийской академии зарезал однокурсника в ходе ссоры.

В Санкт-Петербурге в прачечной Михайловской военно-артиллерийской академии курсант совершил убийство 20 декабря. Известно, что молодой человек не смог сдержать себя в руках из-за ссоры между первокурсниками.

Установлено, что в половине десятого вечера двое курсантов из Азербайджана оказались в прачечной академии на улице Комсомола, 22. Однако помимо белья, один из курсантов один из курсантов принес с собой нож, которым убил в ходе ссоры 17-летнего однокурсника. Стоит отметить, что удар был совершен прямо в сердце, в оезультате чего оппонент скончался на месте.

В настоящее время юноша находится в отделе полиции, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".