Курс доллара упал после переговоров Путина и Трампа

К утру курс валюты упал до 89,5 рубля.

Курс доллара на внебиржевом рынке упал после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом следует из данных торгов.

К утру 13 февраля курс американской валюты упал до 89,5 рубля. Также отмечается, что на утренней сессии зафиксировали сильный рост российского рынка акций. Рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 8,34%, до 3277,85 пункта.

Ранее Трамп заявил, что Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе.

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