Курортный район вновь стал лидером по числу укусов клещей

За неделю клещи покусали более тысячи человек в Петербурге и области.

С 23 по 29 июля 2026 года в медицинские организации Санкт‑Петербурга и Ленинградской области с жалобами на присасывание клещей обратились 1 063 человека, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Доля обратившихся в городские медучреждения составила 68%, остальные 32% пришлись на областные больницы. Несовершеннолетние пациенты составили 18% от общего числа пострадавших. При этом большинство случаев заражения произошло за пределами города: 80,5% укусов зафиксированы в Ленобласти, на территории Петербурга – лишь 11,6%, в других регионах России – 7,7%, за границей – 0,2%.

Среди районов города самая высокая обращаемость отмечена в Курортном – 24,3% от всех укушенных в Петербурге. На втором месте Выборгский район с 17,0%, замыкает тройку Приморский – 9,0%. В Ленинградской области антилидерами стали Приозерский район (27,5%), Выборгский (19,4%), Бокситогорский (16,7%) и Всеволожский (14,5%).

В рамках плановой вакцинации против клещевого энцефалита привито более 92 тыс. жителей Петербурга и свыше 67 тыс. жителей области. Специалисты напоминают: полный курс вакцинации необходимо завершить минимум за две недели до выезда на эндемичные территории.

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