Куренков: прогнозы ЧС позволили снизить ущерб от природных и техногенных катастроф

Он уточнил, что снижение ущерба составило 20 млрд рублей.

Прогнозы ЧС позволили снизить ущерб от природных и техногенных катастроф. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, за прошлый год разработанные прогнозы и модели развития ЧС были оперативно доведены до органов власти субъектов. Он уточнил, что снижение ущерба составило 20 млрд рублей.

Ранее Куренков заявил, что МЧС очистило от взрывоопасных предметов более 890 га в новых регионах.

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