Себастьян Курц вновь стал канцлером Австрии

Прошлый кабмин развалился из-за коррупционного скандала.

Австрийский канцлер Себастьян Курц вновь возглавил правительство страны. Присяга политика прошла 7 января в канцелярии федерального президента Александера Ван дер Беллена.

Кабинет министров во главе с Курцом состоит из 17 членов: канцлера, вице-канцлера, 13 министров и двух госсекретарей. Обязанности главы временного правительства выполняла Бригитте Бирляйна.

Первый австрийский кабмин с Курцем во главе развалился в мае прошлого года из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристина Штрахе. Политика обвинили в коррупции и отправили в отставку. После этого власти страны назначили временный кабинет министров и назначили объявили парламентские выборы.

Видео: YouTube / AFP News Agency