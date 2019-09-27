Куда сходить в Петербурге 28 и 29 сентября: афиша мероприятий на выходные

Свежая подборка интересных культурных событий.

СУББОТА, 28 сентября

Открытие выставки "Книги и ароматы"

Литературный музей представит коллекцию духов, созданных под впечатлением от известных произведений. Какой аромат у "Анны Карениной", "Пиковой дамы" или "Грозы"? Чем пахнут строки Пушкина и Маяковского? Новый опыт переживания знакомых сюжетов и открытие незатронутого при чтении чувства.

Узнаете в Литературном музее на Владимирском пр., 1/47. Вход с 10.30, билет – 200 рублей.

Документальный фильм "Акварель"

Картина Виктора Косаковского о самой могущественной природной стихии – воде во всех ее проявлениях. Фильм, погружающий в красоту и мощь воды с головой, заставляющий еще раз осознать свою ничтожность перед ее силой. Новаторский формат 96 кадров в секунду и сопровождение музыки-смеси виолончели и метала.

Кинотеатр "Аврора". 19.20, билеты – 400 рублей. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сентября

Документальный фильм "Анна Ахматова. Вечное присутствие"

Неизвестные ранее редкие кадры великого поэта, как сама себя называла Ахматова. В фильме можно услышать ее живой голос и увидеть на фрагментах съемок. А ее современники и люди, знавшие поэта лично, расскажут об Ахматовой больше, чем пишут в учебниках по литературе.

Все это на бесплатном показе в Центральной библиотеке им. Паустовского, на Варшавской, 37, к. 1. Начало в 14.00.

Фестиваль литературных и исторических настольных игр

У всякой "Монополии", "Дженги" и прочих современных игр есть свои предки. Старинным литературным и историческим настольным играм посвящен целый день в музее печати. Сначала лекция, сопровождающая в историю первых бродилок и викторин, а затем пара часов настоящей игры в содержимое любых старинных коробок.

Все это в музее печати на наб. Мойки, 32. Начало в 13.00. (Нужна предварительная запись https://festival-nast-igr.timepad.ru/event/1058031/)

Фото и видео: открытые источники, pixabay; youtube: Nate OBett, Иноекино, Маша Матвейчук, Tvoy Igrovoy – channel about board games

