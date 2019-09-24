Куда сходить в Петербурге 25 сентября: афиша мероприятий на завтра

Свежая подборка необычных, бесплатных или просто интересных событий на вечер среды.

Фильм "Сорокин Трип"

С затрашнего дня "Дом кино" может порадовать любителей скандального писателя Владимира Сорокина. Кинотеатр начинает показы автобиографичного документального фильма "Сорокин Трип" про жизнь концептуалиста. Откровенная история о детстве и подпольных мастерских, о любви к литературе и преследованиях КГБ.

Кинотеатр "Родина", Караванная, 12. Билеты от 250 рублей

На Малой Конюшенной покажут социальный перформанс

В уличной постановке расскажут истории людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Таблички со словами зависимых и их близких рассредоточатся по улице в руках актеров и волонтеров. Любой прохожий сможет присоединиться к непростой истории, взяв свободную табличку в руки. Перформанс создавали благотворительный фонд "Диакония" и профессиональные режиссеры театра и кино.

Цельную картину можно увидеть в 17.00 на Малой Конюшенной улице.



Александр Цыпкин представит новую книгу "Девочка, которая всегда смеялась последней"

Автор многих книжных бестселлеров расскажет о своей новинке, полной хулиганских рассказов. Прославившиеся после "Беспринцыпных чтений" рассказы "Снег", "Мадо" и "Не скажу" и новые произведения войдут в книгу.

На встрече Цыпкин поделится, каково это – узнавать себя в книгах, где выдумка и правда в его рассказах, и почему он называет себя не писателем, а рассказчиком.

Все подробности на свободном сборе в "Буквоеде" на Невском проспекте, 46. Начало в 18.00.

Фото и видео: Oscar"s Films Россия; Фонд доноров; Молодая гвардия Дом Книги; pixabay