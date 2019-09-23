Куда сходить в Петербурге 24 сентября

Подборка бесплатных и интересных событий на вторник.

Чем заняться вечером вторника? Мы составили небольшой лист событий на 24 сентября: лекция, спектакль, кино. Выбор за вами!

Встреча с Софьей Багдасаровой в "Буквоеде"

"Омерзительная" новинка: искусствовед, эксперт в "Омерзительном искусстве" и автор одноименного бестселлера Софья Багдасарова представит новую книгу. Софья расскажет о своем новом труде "ВОРЫ, ВАНДАЛЫ И ИДИОТЫ: Криминальная история русского искусства". Блогер и номинант премии "Просветитель 2018" объяснит, в чем различие русских преступлений в сфере искусства и иностранных, как промахиваются нелепые воришки прекрасного и почему реставраторы – герои.

24 сентября в 19:00 в "Буквоеде" на Невском, 46. Вход свободный!

Кино "Работа без автора"

"Работа без авторства" – лучшая работа в нескольких номинациях кинофестивалей. Фильм взял "Оскар" за операторскую работу и номинацию "лучший фильм на иностранном языке", получил "Золотой глобус" за предыдущую номинацию и стал победителем двух премий на Венецианским кинофестивале.

Немецкая картина о великом художнике Герхарде Рихтере, чье творчество невольно пропиталось жизнью в нацистские годы.



С 24 сентября в "Доме Кино". Билеты от 100 рублей.

Моноспектакль "В моем омуте"

Ночь. Темнота. Тучи. Лес. Человек там, где его не должно быть.



Загадочный моноспектакль о темных закоулках человеческой души. Постановка по пьесе Василия Сигарева. Строго 18+.



24 сентября, 20.00, Дом молодежи "Форпост", Большой Сампсониевский, 37. Вход свободный, но нужна предварительная запись https://vk.com/topic-180480979_40027616.