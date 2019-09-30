Куда сходить в Петербурге 1 октября: афиша мероприятий на завтра

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Презентация книги Ника Перумова "Война ангелов. Великая пустота"

Встреча с одним из самых знаменитых отечественных фантастов, автором многих книг о богах, героях и магии, признанные читателями. На счету Перумова более 50 фэнтезийных книг, а цифра тиража давно перескочила за 15 миллионов экземпляров.

Осенью у Ника вышел новый роман "Война ангелов. Великая пустота". События романа разворачиваются в знакомой вселенной, а речь пойдет о времени могущества гильдии боевых магов Долины.

Автор расскажет о своей книги и ответит на вопросы гостей.

Начало в 19.00 в "Буквоеде" на Невском, 46. Вход свободный!

Фильм "Сестренка"

Тяжелые годы Великой Отечественной войны. Маленькая украинская сирота Оксана попадает в семью в башкирской деревне. Как ей непросто с названным братом Ямилем, местными ребятами и непривычным бытом! Но общие тяготы объединяют. И Ямиль, по наказу потерянного отца, начнет заботиться о девочке как о родной сестренке.

Картина по мотивам повести Мустая Карима "Радость нашего дома".

Последняя неделя показа в "Доме кино" на Караванной, 12! Сеанс в 14.20. 250 рублей

Выставка "Пластическая масса"

Полимеры как новое средство для творчества. Выставка посвящена скульптурам XX-XXI века, отказавшимся от традиционного камня. На замену ему пришли латекс, пластик, композиты и поролон.

Прогресс в жизни и в искусстве, 70 объектов из современного материала от 30 мастеров.

Мраморный дворец, улица Миллионная, 5/1. Вход с 10.00, билет – 300 рублей.

Фото: rusmuseum.ru; Ник Перумов, ВКонтакте; Кинопоиск

Видео: youtube: Новая книга, Видео Монтаж_СНГ, В Рейтинге; rusmuseum.ru