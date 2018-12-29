Куда необходимо обратиться, чтобы получить компенсацию во время подключения к цифровому ТВ

Единовременная денежная компенсация предоставляется гражданам, которые понесли расходы на покупку одного комплекта оборудования для приема цифрового сигнала в размере фактически произведенных расходов, но не более 3000 рублей.

Мера социальной поддержки в виде единовременной денежной компенсации расходов на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала будет предоставляться только Центром соцзащиты населения. МФЦ документов не принимает.

Разъяснения механизма, предусмотренного законодательно для реализации мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны; малоимущим пенсионерам, получающих федеральную доплату к пенсии, а также семей, получающих ежемесячное пособие, но имеющих доход ниже среднедушевого, предоставил Центр соцзащиты населения в Выборгском районе.

К главам администраций муниципальных образований обращаются жители удаленных поселков с этими вопросами по этой теме. Чтобы помочь гражданам своевременно разобраться в нововведениях, руководители муниципальных образований изучили подробности.

Хочу обратить внимание, что по поводу этой меры соцподдержки граждане смогут обратиться только к нам в центр. МФЦ документов не принимает. Дело в том, что прием документов осуществляется только с 9 января 2019 года по 30 июня 2019 года. Если гражданин придет в июле ему будет отказано. Данная мера социальной поддержки введена на полгода. Размер компенсации устанавливается индивидуально в соответствии с теми документами, которые предоставят получатели. Наталья Беленова, руководитель филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"

Единовременная денежная компенсация предоставляется гражданам, которые понесли расходы на покупку одного комплекта оборудования для приема цифрового сигнала в размере фактически произведенных расходов, но не более 3000 рублей.

Порядок предоставления единовременной денежной компенсации на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала определен Постановлением Правительства Ленинградской области № 401 от 22.10.2018 года.

Компенсация будет предоставляться на одно жилое помещение по выбору граждан. При проживании в одной квартире двух и более граждан, которые могут воспользоваться льготой, единовременная денежная компенсация предоставляется одному из них.

Перечень документов, необходимых для назначения единовременной денежной компенсации:

Платежные документы, подтверждающие произведенные гражданином расходы на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (цифровая приставка, подключаемая к телевизионному приемнику, подтверждающая прием цифрового эфирного теле- и радиосигнала стандарта DVB-T2, и (или) эфирная антенна дециметрового диапазона; заявление и согласие на обработку персональных данных установленного образца; паспорт гражданина РФ; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства на территории Ленинградской области; документ, подтверждающий право на единовременную денежную компенсацию; реквизиты текущего счета, открытого в кредитной организации.

Прием по вопросу единовременной компенсации расходов на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала ведет филиал ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" по рабочим дням. Адрес: г. Выборг, ул. Выборгская, д.30.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО