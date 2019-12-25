Китайские бренды занимают около 4% площади крупных петербургских ТЦ

Большая часть представленных марок относится к сегменту одежды и обуви.

Китайские торговые марки заняли приблизительно 4% доступной для аренды площади в крупнейших торгово-развлекательных центрах Петербурга, что эквивалентно примерно 14 тыс. кв.м., рассказали "Деловому Петербургу" в консалтинговом агентстве Nikoliers.

Комментируя структуру присутствия китайских брендов, Юлия Кузнецова, директор департамента коммерческой недвижимости компании, подчеркнула, что большая часть представленных марок относится к сегменту одежды и обуви. Кроме того, некоторые магазины предлагают бытовую технику и электронику, например бренд Haier.

17 ноября текущего года в Петербурге состоится открытие первого фирменного магазина крупной китайской корпорации Midea. Новый торговый объект займёт площадь размером 100 кв.м. и позволит покупателям ознакомиться с ассортиментом холодильного оборудования, стиральных и посудомоечных машин, а также компактной кухонной техникой. Компания активно развивает международную деятельность посредством контрактов на изготовление продукции и действует более чем в 200 странах мира.

Ранее мы сообщили о том, что до 2030 года в Петербурге намерены открыть свыше 20 новых заводов.

Фото: Piter.TV