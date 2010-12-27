Палки в колеса: Собчак пытаются помешать встретится со сторонниками в Петербурге

Администрация Петербурга неохотно принимает Ксению Собчак.

В Санкт-Петербурге встреча сторонников с Ксенией Собчак почти слетела, но кандидат в президенты нашла новую площадку для запланированного мероприятия.

Известно, что сегодня 1 февраля Собчак отказали в аренде помещения в Гостинном дворе. Ее сторонники собирались организовать встречу в пространстве "Среда" и даже согласовали мероприятие, однако позже в администрации Большого Гостиного двора попросили отменить встречу.

В штабе Ксении Собчак сообщили, что кандидат намеренна обратиться в администрацию Санкт-Петербурга и министерство культуры для выяснения причин отказа в аренде помещения. Вскоре Ксения решила встретится со всеми в баре на Садовой улице.

Фото: "ВК" - Ксения Собчак