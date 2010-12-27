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Палки в колеса: Собчак пытаются помешать встретится со сторонниками в Петербурге
Вчера, 15:52
0
Shdaria
569

Палки в колеса: Собчак пытаются помешать встретится со сторонниками в Петербурге

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Администрация Петербурга неохотно принимает Ксению Собчак.

В Санкт-Петербурге встреча сторонников с Ксенией Собчак почти слетела, но кандидат в президенты нашла новую площадку для запланированного мероприятия.
 
Известно, что сегодня 1 февраля Собчак отказали в аренде помещения в Гостинном дворе. Ее сторонники собирались организовать встречу в пространстве "Среда" и даже согласовали мероприятие, однако позже в администрации Большого Гостиного двора попросили отменить встречу. 
 
В штабе Ксении Собчак сообщили, что кандидат намеренна обратиться в администрацию Санкт-Петербурга и министерство культуры для выяснения причин отказа в аренде помещения. Вскоре Ксения решила встретится со всеми в баре на Садовой улице. 
 
Фото: "ВК" - Ксения Собчак
 
 
Теги: новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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