Ксения Собчак встала на мостик, показав идеальную форму

Ксения Собчак и Максим Витторган продолжают отдых на элитном курорте во Франции. Пара молодоженов не только нежится на солнышке и плавает на яхтах. Молодые родители, судя по всему, ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом. Во всяком случае, сама Ксения Собчак 6 часов назад продемонстрировала идеальную спортивную форму. Девушка выложила фото, на котором она исполняет гимнастическую фигуру "мостик".
"Все вверх дном", - подписала свою запись светская львица.
На фото видно, что Ксения Собчак стоит на ладошках и пятках, повернувшись спиной к полу шикарной яхты. Несмотря на качку и морские волны красавица легко держит баланс. В комментариях уже появились восхищенные записи: ведь еще недавно Ксения Собчак выписалась из роддома, и смогла так быстро восстановиться.
Фото: Instagram, Ксения Собчак