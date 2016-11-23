Ксения Собчак встала на мостик, показав идеальную форму

В Instagram Ксении Собчак появилось фото, на котором светская львица выполняет сложнейшее гимнастическое упражнение.

Ксения Собчак и Максим Витторган продолжают отдых на элитном курорте во Франции. Пара молодоженов не только нежится на солнышке и плавает на яхтах. Молодые родители, судя по всему, ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом. Во всяком случае, сама Ксения Собчак 6 часов назад продемонстрировала идеальную спортивную форму. Девушка выложила фото, на котором она исполняет гимнастическую фигуру "мостик".

"Все вверх дном", - подписала свою запись светская львица.

На фото видно, что Ксения Собчак стоит на ладошках и пятках, повернувшись спиной к полу шикарной яхты. Несмотря на качку и морские волны красавица легко держит баланс. В комментариях уже появились восхищенные записи: ведь еще недавно Ксения Собчак выписалась из роддома, и смогла так быстро восстановиться.

Фото: Instagram, Ксения Собчак