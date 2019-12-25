Крупного наркосбытчика отправят в тюрьму на 10 лет за "закладки"

Мужчина покупал и сбывал огромные партии различных наркотиков.

Петербуржца Вячеслава Серенкова признали виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков, суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Суд установил, что Серенков незаконно покупал крупные и внушительные партии различных наркотиков, которые хранил в арендованном автомобиле и в своей квартире. Кроме того, мужчина сделал на улицах Приморского района три "закладки" с запрещенными веществами.

Приговор еще не вступил в законную силу

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге 15-летний школьник умер, отравившись метадоном.

Фото: Piter.TV