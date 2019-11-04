Производителю "Нарзана" угрожают банкротством

Спор компании и подрядчика будет решаться в суде.

Производителя минеральной воды "Нарзан" хотят признать банкротом. С заявлением об этом в суд обратилась транспортная компания "С-Транс". Об этом гендиректор компании Сергей Жолобов сообщил РБК.

По его словам. АО "Нарзан" задолжала подрядчику 2,6 млн рублей. "С-Транс" уже дважды обращался в суд по этому поводу. Первый раз суд взыскал 503 тыс. руб. плюс судебные расходы, второе заседание намечено на 10 декабря. Отмечается, что транспортная компания готова забрать иск, если задолженность будет погашена.

Глава АО "Нарзан" Алексей Зобков подтвердил, что у компании есть судебные споры с подрядчиками. Он сообщил, что ряд из них ненадлежащим образом выполняли свои обязательства", в частности нарушали график поставок или качество перевозки. Подрядчик это отрицает.

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Видео: YouTube/Himalayan Videos