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Кристофер Нолан анонсировал свой новый фильм про шпионов
Вчера, 11:26
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Rybka123

Кристофер Нолан анонсировал свой новый фильм про шпионов

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Премьера картины запланирована на 17 июля 2020 года.

 Британский режиссёр Кристофер Нолан раскрыл актёрский состав и название своего нового фильма. В шпионском триллере "Tenet" сыграют Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и другие. Также в картине сыграет Майкл Кейн, ранее работавший с режиссёром над трилогией про Тёмного рыцаря и лентой "Престиж".

Об это автор "Начала" сообщил в своём Instagram, куда приложил несколько картинок с актером. Сценарий "Tenet" пятикратный номинант на премию "Оскар" написал сам, продюсированием ленты он займется вместе со своей супругой Эммой Томас и Томасом Хэйслипом. В качестве оператора Нолан привлек Хойте Ван Хойтема, снявшего два последних фильма режиссера "Дюнкерк" и "Интерстеллар".

Премьера картины запланирована на 17 июля 2020 года, сообщает издание Deadline.

Последним фильмом Кристофер Нолана стал военный триллер "Дюнкерк с Томом Харди и Киллианом Мерфи. Лента собрала в мировом прокате больше полумиллиарда долларов и была номинирована на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", но уступили фантастической драме Гильермо дель Торо "Форма воды".

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук выпустил первый трейлер сиквела своего фильма "Притяжение". 

Фото: Getty Images  

Теги: tenet, кристофер нолан
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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