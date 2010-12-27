Кристиан Бэйл посоветовал Роберту Паттинсону носить бэткостюм с ширинкой

Перезапуск Бэтмена расскажет о молодом Темном рыцаре.

Сыгравший Бэтмена в трилогии "Темный рыцарь" Кристиан Бэйл положительно отозвался о выборе Роберта Паттинсона на роль защитника Готэма в новых фильмах. Он также дал коллеге полезный совет, который ранее озвучил Бену Аффлеку.

Когда журналисты Variety спросили Бэйла о выборе Warner Bros, актер поднял большой палец вверх, и сказал, что Паттинсон отличный актер. Он также пожаловался на неудобный костюм Бэтмена, в котором отсутствовала ширинка. Поэтому у него сразу нашелся совет для нового исполнителя роли Темного Рыцаря.

Главное, чтобы ты смог сходить в туалет сам по себе. Сложно чувствовать себя супергероем, когда ты не способен помочиться без посторонней помощи,

— заявил актер.

Перезапуск Бэтмена студия Warner Bros. доверила постановщику "Планеты обезьян: Революция" Мэтту Ривзу. Сюжет картины развернется в период становления Темного рыцаря. В ленте ему будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2021 году.

Последний фильм с Бэтменом в исполнении Бена Аффлека является провальная "Лига Справедливости". После выхода картины студия Warner Bros. решила перезапустить историю персонажа.