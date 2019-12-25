Нужны так называемые субмаринные источники.

Крымские ученые нашли способ обеспечить полуостров водой. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что представители географического факультета Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского предлагают властям начать добывать пресную воду из пещер, которые раскиданы по разным частям Крыма. Это источники, которые располагаются ниже уровня моря.

Их называют еще субмаринными источниками. Геннадий Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии

Подобные источники в пещерах есть на мысе Тарханкут, в районе Судака на юго-востоке Крыма и в рядом со Севастополем. Вода там находится на глубине от 12 до 20 метров. Её можно собирать и доставлять на поверхность.

Ранее в Крыму спрогнозировали дату начала туристического сезона.