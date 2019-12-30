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Крым установил новый постсоветский рекорд по числу туристов

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Прошлый рекорд был установлен в 2018 году.

Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в  Facebook.

По его данным за год полуостров посетил около 7,43 млн туристов, что  9,3% превзошло показатели прошлого рекорда, установленного в 2018 году.  Аксенов отметил, что 57% людей прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

Среди иностранных туристов порядка 20% туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана и 7% — из Германии. Лидерами стали украинцы — около 1,1 млн человек. 

Видео: YouTube / Timelab Pro

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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