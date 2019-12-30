Крым установил новый постсоветский рекорд по числу туристов

Прошлый рекорд был установлен в 2018 году.

Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook.

По его данным за год полуостров посетил около 7,43 млн туристов, что 9,3% превзошло показатели прошлого рекорда, установленного в 2018 году. Аксенов отметил, что 57% людей прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

Среди иностранных туристов порядка 20% туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана и 7% — из Германии. Лидерами стали украинцы — около 1,1 млн человек.

Видео: YouTube / Timelab Pro