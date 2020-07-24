Гостиницы на крымском побережье загружены на 95%.

Крым принял первый миллион туристов. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов, подчеркнул, что это беспрецедентный результат.

Отметим, что Крым начал принимать туристов с первого июля.

Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% - по железной дороге, 63,1% - автотранспортом по Крымскому мосту. Сергей Аксёнов, глава республики Крым

Он добавил, что гостиницы на крымском побережье загружены на 95%.

Ранее Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму.

Видео: ВК / Сергей Аксёнов