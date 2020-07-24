Крым принял первый миллион туристов. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов, подчеркнул, что это беспрецедентный результат.
Отметим, что Крым начал принимать туристов с первого июля.
Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% - по железной дороге, 63,1% - автотранспортом по Крымскому мосту.
Сергей Аксёнов, глава республики Крым
Он добавил, что гостиницы на крымском побережье загружены на 95%.
Ранее Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму.
Видео: ВК / Сергей Аксёнов
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