В Кремле данную информацию пока не комментируют.

Кремль отменил удалённый режим работы для чиновников. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента.

В публикации сказано, что с 15 июля большинство чиновников из Кремля вернуться на рабочие места. Причина в том, что в Москве сняли ограничения из-за пандемии коронавируса, поэтому государственные служащие вернутся к стандартному режиму работы.

В Кремле данную информацию пока не комментируют.

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Видео: duma.gov.ru