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Кремль отменил удалённый режим работы для чиновников

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В Кремле данную информацию пока не комментируют.

Кремль отменил удалённый режим работы для чиновников. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента.

В публикации сказано, что с 15 июля большинство чиновников из Кремля вернуться на рабочие места. Причина в том, что в Москве сняли ограничения из-за пандемии коронавируса, поэтому государственные служащие вернутся к стандартному режиму работы.

В Кремле данную информацию пока не комментируют.

Ранее экономисты рассказали о трёх сценариях безработицы в России.

Видео: duma.gov.ru

Теги: кремль, удалёнка, чиновники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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