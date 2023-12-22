Кредитный рейтинг Петербурга подтвержден на наивысшем уровне с прогнозом "стабильный"

"ruAAA" – это уровень, который подтвердили подтвердили и кредитные рейтинги облигаций.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило высокий кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на национальном уровне для Российской Федерации, прогноз стабильный, как заявили в пресс-службе Комитета по инвестициям и реализации инвестпроектов.

"ruAAA" – это уровень, который подтвердили подтвердили и кредитные рейтинги облигаций, как сообщается в пресс-релизе. Высокая оценка обусловлена развитой экономикой города, сбалансированным бюджетом, низким уровнем долговой нагрузки и высокой инвестиционной привлекательностью.

Эксперты отмечают, что инвестиционный климат в Санкт-Петербурге остается благоприятным. За прошедший год объем привлеченных инвестиций в основной капитал достиг 1,2 триллиона рублей, что на 3,4% превышает показатели предыдущего

Фото: Telegram / Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга