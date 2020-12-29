В Минпросвещения рассказали о возвращении школ к оффлайн работе.

Сергей Кравцов опроверг сообщения о полном переходе на дистанционное обучение. Об этом глава Минпросвещения сообщил в рамках правительственного брифинга. Он заявил, что с понедельника все школы во всех регионах РФ начнут возобновлять учебный процесс в традиционном оффлайн формате.

Несмотря на то, что в последнее время в социальных сетях и родительских чатах нередко распространялась разного рода информация, что дистанционка навсегда - это не соответствует действительности Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Чиновник напомнил, что основной задачей ведомства во время работы в пандемию является сохранение здоровья учащихся и педагогов, а также родителей школьников. Кравцов уточнил, что этот приоритет остается. В Минпросвещения рассказали, что в прошлом году чиновники находились в постоянном контакте с региональными управлениями. По мнению министра, такой подход к работе принес положительные результаты.

Минпросвещения России начнет с 2021 года проект по строительству почти 2 тыс. школ.

Видео: Правительство России