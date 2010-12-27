Краснопутиловская превратилась в реку из-за прорыва трубы

В ночь на 21 апреля на Краснопутиловской улице прорвало трубу.
По словам очевидцев, дорога практически превратилась в реку. По воде проплывали автомобилисты, сопровождая процесс благим матом.
Когда коммунальная авария будет устранена - неизвестно.
В ночь на 21 апреля на Краснопутиловской улице прорвало трубу.
В ночь на 21 апреля на Краснопутиловской улице прорвало трубу.
По словам очевидцев, дорога практически превратилась в реку. По воде проплывали автомобилисты, сопровождая процесс благим матом.
Когда коммунальная авария будет устранена - неизвестно.