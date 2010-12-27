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Краснопутиловская превратилась в реку из-за прорыва трубы
Сегодня, 9:16
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TretyakovaS
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Краснопутиловская превратилась в реку из-за прорыва трубы

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В ночь на 21 апреля на Краснопутиловской улице прорвало трубу.

В ночь на 21 апреля на Краснопутиловской улице прорвало трубу. 

По словам очевидцев, дорога практически превратилась в реку. По воде проплывали автомобилисты, сопровождая процесс благим матом.

Когда коммунальная авария будет устранена - неизвестно. 

 

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Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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