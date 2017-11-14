Красавчик канадский премьер расцеловал филиппинок на саммите

В сети появилось забавное видео с одной из встреч на 31 ом саммите АСЕАН в Маниле.

Филиппинское издание Rappler‏ опубликовало видео со встречи канадского премьер-министра Джастина Трюдо с представителями малого бизнеса Филиппин.

Среди бизнесменов малого бизнеса были в основном женщины. В конце встречи одна из них попросила поцеловать ее в щечку.. Трюдо не без удовольствия и с улыбкой расцеловал всех бизнесвуман, которые были на встрече. Достался поцелуй и бизнесмену мужского пола под смех и одобрение присутствующих.

Джа́сти́н (Жюсте́н) Пьер Джеймс Трюдо́ родился 25 декабря 1971 года. Он старший сын пятнадцатого премьер-министра Канады. Джастин возглавляет кабинет министров с 2015 года. В 1972 году Президент США Ричард Никсон предрек "премьерство" годовалого Джеймса.

Видео: Rappler

Фото: свободные источники