Космонавт Сергей Авдеев рассказал об ощущениях от выхода в открытый космос

Летчик-космонавт Герой России Сергей Авдеев поделился с "Петербургским дневником" воспоминаниями о полете в космос. Разговор приурочен к Неделе космоса в петербургском планетарии.

Авдеев постарался описать свои ощущение от выхода в открытый космос.

Очень странно ощущать, что от безвоздушного пространства тебя отделяет тонкая оболочка, немногим плотнее обычного костюма. Также необычно понимание, что под ногами на много километров буквально ничего нет, только далеко-далеко виднеется один из материков.

Герой России отметил, что это самая опасная работа, которая может быть во время космического полета. Раньше для подготовки в этому этапу нужно было много раз отрабатывать выход либо под водой, либо в реальной невесомости в падающем самолете.

Также летчик-космонавт назвал приоритетное направление в освоении космоса на данный момент. Это беспилотная космонавтика. Сергей Авдеев напомнил, что существует "Стратегия развития комической деятельности", где прописаны все задачи.

Фото: Татьяна Малютина / Петербургский дневник