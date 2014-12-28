Косметологи дали рекомендации по "зимнему" уходу за кожей лица и рук

Piter.tv узнал у косметологов, как морозы влияют на нашу кожу.

Холодная зима беспощадна к коже, за которой необходимо ухаживать. Piter.tv решил обратиться к специалистам за советом, как лучше поступать петербуржцам, которые хотят не только тепло одеваться, но и хорошо выглядеть.

Косметолог-дерматовенеролог, член Санкт-Петербургского научного общества дерматовенерологов им. В.М. Тарновского Виктория Бурумбаева считает, что ухаживать за кожей лица и рук необходимо всегда, вне зависимости от климатических условий. Однако зимой кожа особенно нуждается в увлажнении, иначе могут возникнуть дерматологические обострения.

В зимний период необходимо больше увлажнять кожу и не забывать про плотные составы Виктория Бурумбаева

Специалист рекомендует отказаться от сывороток на водной основе, которые негативно сказываются не только на коже лица и рук, но и на сосудах. Сосуды резко реагируют на перепады температуры и, как следствие, может развиться розацеа (хроническое заболевание кожи лица, которое характеризуется расширением мелких и поверхностных сосудов). Бурумбаева специалист рекомендует отказаться от уходовой косметики с агрессивными составами и лечебными компонентами, которые сделают кожу более сухой и стянутой. Сухость – тоже влияющий фактор, считает она.

От сухости воздуха страдает не только кожа лица и рук, но и волосы, ногти Виктория Бурумбаева

Бурумбаева считает, что серьезных последствий на коже лица и рук от морозов ждать не стоит. Однако косметолог отмечает, что у некоторых людей может быть вызвана аллергическая реакция.

Врач-дерматолог, косметолог и лазеротерапевт Мария Долгова рекомендует на улице носить перчатки и головной убор, а вот от ношения масок предлагает отказаться, поскольку конденсат от дыхания может вызвать обморожение кожи.

Долгова рекомендует избегать длительных приемов душа, особенно в горячей воде, так как нарушается липидный барьер. Специалист поделилась тонкостями, за которыми лучше следить при ежедневном уходе за телом.

Во время мытья лучше не использовать агрессивные моющие средства и жесткие мочалки. После водных процедур обязательно наносить увлажняющие лосьоны, масла или кремы на лицо и тело. Это поможет предотвратить стянутость кожи и ее обезвоживание Мария Долгова

Специалист считает, что в зимний период особенно необходимо употреблять достаточное количество чистой питьевой воды, не забывать про правильное питание и витамины. По словам косметолога, авитаминоз сказывается в первую очередь на качестве кожи. Кремы на кожу лица также не следует наносить сразу перед выходом на улицу, это может быть опасно.

Нельзя наносить крем на кожу лица непосредственно перед выходом. Можно спровоцировать обморожение, поскольку в составах чаще всего имеется вода. Минимум за 30 минут до выхода. И лучше отдать предпочтение более жирным текстурам Мария Долгова

Косметолог рекомендует использовать умеренное количество декоративной косметики, не забывать про солнцезащитный крем и не пренебрегать бальзамами для губ.

Фото: Pixabay, Piter.tv

Текст: Анастасия Свиридонова / Piter.tv