Кошка Тишина Матроскина вернулась на прежнее место

Знаменитая кошка Тишина Матроскина вернулась на свое место!

Художники Дмитрий Шагин и Олег Лукьянов вернули на козырек дома 36 по улице Марата знаменитую скульптуру кошки Тишины Матроскина. Рядом с кошкой также разместили фреску - репродукцию картины Дмитрия Шагина "Митёк".

Грандиозное возвращение случилось сегодня в 17:00, накануне дня петербургской кошки. Праздник учредили в 2005 году именно в честь этой кошки.



В прошлом году кошка была жестоко разрушена вандалами. Они пытались сбить ее камнями с фасада, но кошка зацепилась за провода и висела там до момента, пока ее не забрал ее создатель - основатель митьковского движения, художник Дмитрий Шагин. Он восстановил Тишину и теперь она снова украшает козырек дома в центре города.

Бравый морячок в тельняшке будет оберегать кошку Тишину от всяких безобразий и чтобы никто больше не покусился! Под защитой Митька кошка будет чувствовать себя спокойно.

Дмитрий Шагин, художник

Картина нанесена технологией urbanfresco. Ей не страшны никакие погодные условия. Олег Лукьянов, художник

Видео и фото - PITER.TV