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Кошка Тишина Матроскина вернулась на прежнее место

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Знаменитая кошка Тишина Матроскина вернулась на свое место!

Художники Дмитрий Шагин и  Олег Лукьянов  вернули на козырек дома 36 по улице Марата знаменитую скульптуру кошки Тишины Матроскина. Рядом с кошкой также разместили фреску - репродукцию картины Дмитрия Шагина "Митёк". 

Грандиозное возвращение случилось сегодня в 17:00, накануне дня петербургской кошки. Праздник учредили в 2005 году именно в честь этой кошки. 


В прошлом году кошка была жестоко разрушена вандалами. Они пытались сбить ее камнями с фасада, но кошка зацепилась за провода и висела там до момента, пока ее не забрал ее создатель - основатель митьковского движения, художник Дмитрий Шагин. Он восстановил Тишину и теперь она снова украшает козырек дома в центре города. 

Бравый морячок в тельняшке будет оберегать кошку Тишину от всяких безобразий и чтобы никто больше не покусился! Под защитой Митька кошка будет чувствовать себя спокойно.
Дмитрий Шагин, художник

Картина нанесена технологией urbanfresco. Ей не страшны никакие погодные условия. 

Олег Лукьянов, художник

Видео и фото - PITER.TV

Теги: арт-центр митьки, кошка тишина матроскина вернулась
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня, Картина дня,

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