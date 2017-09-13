Короткое замыкание в автомобиле на Шотмана приняли за бомбу

В среду, 13 сентября очевидцы сообщили о заминированном автомобиле на улице Шотмана. В ходе проверки выяснилось, что в машине произошло обычное короткое замыкание.

Как сообщает "Водитель Петербурга", очевидцы напрасно переживали из-за бомбы в автомобиле на Шотмана. В машине произошло обычное короткое замыкание.



По словам правоохранительных органов, на месте даже не случилось пожара, а в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что в автомобиле произошло короткое замыкание без горения.