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Короткое замыкание в автомобиле на Шотмана приняли за бомбу

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В среду, 13 сентября очевидцы сообщили о заминированном автомобиле на улице Шотмана. В ходе проверки выяснилось, что в машине произошло обычное короткое замыкание.

Как сообщает "Водитель Петербурга", очевидцы напрасно переживали из-за бомбы в автомобиле на Шотмана. В машине произошло обычное короткое замыкание.

По словам правоохранительных органов, на месте даже не случилось пожара, а в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что в автомобиле произошло короткое замыкание без горения.

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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