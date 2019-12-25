Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 25 апреля

Статистика и последние новости в Петербурге и России.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 215 новых случаев коронавируса. Теперь общее число заболевших – 2926. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 460 человек, всего умерло 23 пациента. За последние сутки в Петербурге проведено 9335 тестов на COVID-19. На карантине находится 3746 человек. Из них 60 — в обсерваторе, 493 — на самоизоляции, 3193 — контактные.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 5 966 новых случая инфицирования, 682 пациента поправились, 66 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 74 588 человека, 6 250 человек выздоровели, 681 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за сегодня

Петербургский онкологический центр не будут перепрофилировать для пациентов с коронавирусом. Азербайджанская автономия подарила госпиталю в "Ленэкспо" автомобиль скорой помощи. Российские туристы вернутся домой из Италии, Израиля, Армении, с Мальдив и Шри-Ланки на следующей неделе. Основателя и участника бит-квартета "Секрет" Максима Леонидова задержали в Петербурге за прогулку в закрытом парке. Семья умершего от коронавируса врача получит единовременную выплату.

Коронавирус в России: последние новости за сегодня

Коронавирусом в Твери заразились воспитанники суворовского училища. В СПЧ предложили ввести пропуска пожилым людям для поездок на дачу. Второй депутат Госдумы РФ сообщил о своем заражении коронавирусом. Помощник президента РФ Максим Орешкин в телеэфире 25 апреля заявил, что наступивший мировой кризис из-за пандемии коронавируса по масштабу сравним со Второй Мировой войной. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала сохранить ограничения еще на один инкубационный период – соблюдать ограничительные меры мало, нужны еще две недели самоизоляции. За сутки в России число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 5966 в 83 регионах страны.