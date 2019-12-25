Второй депутат Госдумы РФ сообщил о своем заражении коронавирусом

Информацию о заболевании подтвердил первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

Второй депутат Государственной думы в субботу, 25 апреля, рассказал о своем заболевании коронавирусом.

Информацию РИА "Новости" подтвердил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он был госпитализирован, первый тест на коронавирус показал положительный результат.

Ранее депутат Государственной думы и глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил о своем заражении коронавирусом. У него была зафиксирована двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Анализ на коронавирус у него был отрицательным, а COVID-19 у него был выявлен при помощи компьютерной томографии.

Видео: YouTube / 112 Украина