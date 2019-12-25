Определены регионы России с новыми случаями коронавируса за 25 апреля

За сутки в России число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 5966 в 83 регионах страны.

Днем 25 апреля в России определилось число новых регионов России, в которых были зафиксированы новые случаи заражения коронавируса за последние сутки. Всего число заболевших составило 5966 человек в 83 регионах страны.

Как сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, больше всего человек заболело коронавирусом в Москве (2612 человек), Подмосковье (605 человек) и Петербурге (215 человек). Вот так расположились следующие регионы:

4. Мурманская область 193

5. Республика Дагестан 157

6. Нижегородская область 118

7. Краснодарский край 84

8. Тульская область 73

9. Челябинская область 72

10. Калужская область 69

11. Республика Татарстан 65

12. Рязанская область 64

13. Алтайский край 63

14. Оренбургская область 56

15. Пермский край 55

16. Ростовская область 51

17. Республика Хакасия 49

18. Карачаево-Черкесская Республика 46

19. Владимирская область 45

20. Тамбовская область 45

21. Республика Мордовия 45

22. Курская область 44

23. Ленинградская область 43

24. Республика Ингушетия 41

25. Кировская область 40

26. Новосибирская область 38

27. Ярославская область 37

28. Ямало-Ненецкий АО 37

29. Республика Башкортостан 35

30. Чувашская Республика 35

31. Приморский край 34

32. Свердловская область 33

33. Республика Северная Осетия 30

34. Республика Марий Эл 30

35. Тверская область 29

36. Кабардино-Балкарская Республика 29

37. Хабаровский край 28

38. Брянская область 27

39. Ставропольский край 27

40. Ульяновская область 27

41. Волгоградская область 26

42. Орловская область 25

43. Астраханская область 25

44. Самарская область 24

45. Пензенская область 23

46. Воронежская область 22

47. Чеченская Республика 22

48. Липецкая область 21

49. Калининградская область 21

50. Саратовская область 20

51. Белгородская область 19

52. Республика Калмыкия 18

53. Красноярский край 18

54. Костромская область 17

55. Смоленская область 17

56. Тюменская область 17

57. Ивановская область 16

58. Ханты-Мансийский АО 16

59. Новгородская область 15

60. Удмуртская Республика 15

61. Республика Бурятия 13

62. Псковская область 12

63. Архангельская область 10

64. Забайкальский край 10

65. Вологодская область 9

66. Республика Тыва 9

67. Магаданская область 9

68. Республика Коми 8

69. Томская область 7

70. Кемеровская область 6

71. Еврейская АО 6

72. Республика Карелия 5

73. Курганская область 5

74. Республика Алтай 5

75. Иркутская область 5

76. Амурская область 5

77. Омская область 4

78. Республика Саха (Якутия) 4

79. Республика Крым 4

80. Камчатский край 3

81. Республика Адыгея 2

82. Чукотский АО 1

83. г.Севастополь 1

Ранее мы сообщали о том, что в России выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фото: Pixabay