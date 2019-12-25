В СПЧ предложили ввести пропуска пожилым людям для поездок на дачу

Об этом РИА "Новости" рассказала зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора.

В Совете по правам человека 25 апреля рассказали о новой инициативе. В СПЧ предложили введение разовых пропусков пожилым людям для прогулок и дополнительных разрешений для поездок на дачу на посевные работы.

Зампред СПЧ Ирина Киркора уточнила, что об отмене режима самоизоляции речи не идет, так предоставляется доступ гражданам к их садовым участкам для того, чтобы они могли "посадить картошку, морковь". Киркора считает, что при этом нужно обеспечить безопасный выезд граждан на дачи в условиях распространения коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Совет по правам человека предлагает ослабить ограничения на майские праздники. В СПЧ предлагают ввести на период майских праздников "зелёные пропуска" в столице. Они позволят горожанам гулять с соблюдением всех эпидемиологических норм, а также выезжать на дачу.

Фото: Piter.tv