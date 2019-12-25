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СМИ сообщили, что СПЧ предлагает ослабить ограничения на майские праздники
Сегодня, 12:18
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matveyvn

СМИ сообщили, что СПЧ предлагает ослабить ограничения на майские праздники

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Совет предлагает ввести в столице "зелёные пропуска".

Совет по правам человека предлагает ослабить ограничения на майские праздники. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

По информации журналистов, в совете предлагают ввести на период майских праздников "зелёные пропуска" в столице. Они позволят горожанам гулять с соблюдением всех эпидемиологических норм, а также выезжать на дачу.

Глава совета Валерий Фадеев заявил, что необходимо дать гражданам возможность находиться на свежем воздухе. Особенно детям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он добавил, что сейчас начинается дачный сезон — и многим необходимо отправиться на дачу, чтобы высадить урожай. Фадеев отметил, что для граждан это не развлечение, а способ прокормиться.

Сообщается, что другие члены совета идею поддержали. Однако в СПЧ беспокоятся, что граждане начнут собираться слишком большими компаниями на майские праздники.

Ранее СПЧ просило не переносить День окончания Второй мировой войны.

Теги: москва, режим самоизоляции, спч
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 12:27

Вы че больные? Какие послабления для россиян?? Итак все вылазят из дома, давайте ещё майские закатим. Нет!

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