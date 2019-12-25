СМИ сообщили, что СПЧ предлагает ослабить ограничения на майские праздники

Совет предлагает ввести в столице "зелёные пропуска".

Совет по правам человека предлагает ослабить ограничения на майские праздники. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

По информации журналистов, в совете предлагают ввести на период майских праздников "зелёные пропуска" в столице. Они позволят горожанам гулять с соблюдением всех эпидемиологических норм, а также выезжать на дачу.

Глава совета Валерий Фадеев заявил, что необходимо дать гражданам возможность находиться на свежем воздухе. Особенно детям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он добавил, что сейчас начинается дачный сезон — и многим необходимо отправиться на дачу, чтобы высадить урожай. Фадеев отметил, что для граждан это не развлечение, а способ прокормиться.

Сообщается, что другие члены совета идею поддержали. Однако в СПЧ беспокоятся, что граждане начнут собираться слишком большими компаниями на майские праздники.

Ранее СПЧ просило не переносить День окончания Второй мировой войны.