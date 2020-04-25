Коронавирусом в Твери заразились воспитанники суворовского училища

В субботу, 25 апреля, представители Минобороны РФ рассказали о вспышке коронавируса в Тверском суворовском военном училище. Как отметили представители ведомства, положительный результат теста на COVID-19 оказался у восьми воспитанников учреждения.
Добавим, что в настоящее время инфицированные изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей. Руководство училища находится в постоянном контакте с родителями, отметили в Минобороны.
Ранее второй депутат Государственной думы рассказал о своем заболевании коронавирусом. К Леониду Калашникову "присоединился" Дмитрий Новиков.
Видео: YouTube / NewSoldat
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