Коронавирусом в Твери заразились воспитанники суворовского училища

Об этом в субботу рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В субботу, 25 апреля, представители Минобороны РФ рассказали о вспышке коронавируса в Тверском суворовском военном училище. Как отметили представители ведомства, положительный результат теста на COVID-19 оказался у восьми воспитанников учреждения.

Добавим, что в настоящее время инфицированные изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей. Руководство училища находится в постоянном контакте с родителями, отметили в Минобороны.

Ранее второй депутат Государственной думы рассказал о своем заболевании коронавирусом. К Леониду Калашникову "присоединился" Дмитрий Новиков.

Видео: YouTube / NewSoldat