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Коронавирусом в Твери заразились воспитанники суворовского училища

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Об этом в субботу рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В субботу, 25 апреля, представители Минобороны РФ рассказали о вспышке коронавируса в Тверском суворовском военном училище. Как отметили представители ведомства, положительный результат теста на COVID-19 оказался у восьми воспитанников учреждения. 

Добавим, что в настоящее время инфицированные изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей. Руководство училища находится в постоянном контакте с родителями, отметили в Минобороны.

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Видео: YouTube / NewSoldat

Теги: коронавирус, суворовцы, тверь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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