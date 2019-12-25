Музыкант Максим Леонидов задержан в Петербурге за прогулку в парке

Певец записывал прямую трансляцию во время инцидента.

Основателя и участника бит-квартета "Секрет" Максима Леонидова задержали в Петербурге за прогулку в закрытом парке.

К музыканту подошли сотрудники полиции, уведомили его о нарушении, после чего доставили в городской отдел полиции. Певец не расставался с телефоном во время инцидента: он вёл прямую трансляцию в социальных сетях.

Напомним, что правительство утвердило соглашение между МВД и властями Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции. Оно было подписано 20 апреля.

До 30 апреля закрыты для прогулок парки, скверы, сады и детские площадки города.

Ранее мы сообщили, что Смольный разрешит МВД штрафовать за нарушение самоизоляции.

Фото: Максим Леонидов & Hippoband * Официальная группа / Вконтакте