Музыкант Максим Леонидов задержан в Петербурге за прогулку в парке

Основателя и участника бит-квартета "Секрет" Максима Леонидова задержали в Петербурге за прогулку в закрытом парке.
К музыканту подошли сотрудники полиции, уведомили его о нарушении, после чего доставили в городской отдел полиции. Певец не расставался с телефоном во время инцидента: он вёл прямую трансляцию в социальных сетях.
Напомним, что правительство утвердило соглашение между МВД и властями Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции. Оно было подписано 20 апреля.
До 30 апреля закрыты для прогулок парки, скверы, сады и детские площадки города.
Ранее мы сообщили, что Смольный разрешит МВД штрафовать за нарушение самоизоляции.
Фото: Максим Леонидов & Hippoband * Официальная группа / Вконтакте
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