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Смольный разрешит МВД штрафовать за нарушение самоизоляции
Сегодня, 12:05
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IRINA_CHALKINA

Смольный разрешит МВД штрафовать за нарушение самоизоляции

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Документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что Смольный разрешит МВД штрафовать за нарушение самоизоляции. Соответствующий документ подписан министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее соответствующие штрафы могли выписывать только профильные комитеты Смольного, ГАТИ, районные администрации, ГУЖА. Теперь у города появилось соглашение с МВД.

Напомним, что городской парламент одобрил штрафы в размере до 300 тысяч для организаций, которые нарушили режим самоизоляции. А для горожан предусмотрены штрафы в 4 тысячи рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге роддом №18 закрыли на карантин.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, мвд, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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