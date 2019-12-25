В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что Смольный разрешит МВД штрафовать за нарушение самоизоляции. Соответствующий документ подписан министром России Михаилом Мишустиным.
Ранее соответствующие штрафы могли выписывать только профильные комитеты Смольного, ГАТИ, районные администрации, ГУЖА. Теперь у города появилось соглашение с МВД.
Напомним, что городской парламент одобрил штрафы в размере до 300 тысяч для организаций, которые нарушили режим самоизоляции. А для горожан предусмотрены штрафы в 4 тысячи рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге роддом №18 закрыли на карантин.
Фото:Piter.TV
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