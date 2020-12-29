В целом по России выявлено 27 039 новых инфицированных в 85 регионах.

Коронавирус унес жизни еще 75 человек в Петербурге. Такие данные рассказали в Едином координационном центре по борьбе с вирусом 1 января.

За минувшие сутки в городе выявили еще 3746 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб. В городе выписаны по выздоровлению 3058 человек.

По числу новых пациентов Северная столица уступает только Москве, где за прошедшие 24 часа подтвердили 5907 случаев заражения. В топе-5 по заболевшим также оказались Московская область (1568), Нижегородская область (506) и Свердловская область (398).

В целом по России выявлено 27 039 новых инфицированных в 85 регионах. С начала пандемии число зараженных выросло до 3 186 336 случаев.

Фото: Piter.tv