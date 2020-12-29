В Петербурге подтвердили еще 3746 случаев заражения коронавирусной инфекцией

По этому показателю Северная столица уступает только Москве.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 3746 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб.

По числу новых КОВИД-пациентов Северная столица уступает только Москве, где за прошедшие 24 часа подтвердили 5907 случаев заражения. В топе-5 также оказались Московская область (1568), Нижегородская область (506) и Свердловская область (398).

В целом по России выявлено 27 039 новых инфицированных в 85 регионах. С начала пандемии число зараженных выросло до 3 186 336 случаев.

Ранее мы писали, что в Петербурге развернули 12,3 тыс. коек для больных с COVID-19.

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