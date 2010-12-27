В 2020 году Корабельную улицу отремонтируют за 600 млн рублей

Подрядчиком выбран компания АО "НИК".

В Кировском районе Петербурга чиновники отремонтируют Корабельную улицу. Об этом заявили представители пресс-службы Дирекции транспортного строительства. На данный момент подрядчик уже выбран. Конкурс выиграла компания АО "НИК"

Отметим, что на строительство выделено 594,6 миллиона рублей. На эти средства сотрудники должны заменить асфальт, обустроить тротуары, переобустроить парковку, остановки общественного транспорта, сети канализации и водоотведения, наружного освещения, кабельных линий и многое другое. Начало строительно-монтажных работ запланировано на 2020 год.

Ранее мы писали о капитальном ремонет Рощинской улицы, которая обойдется городу в 161 млн рублей.

Фото: Piter.TV