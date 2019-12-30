Координатора движения "Весна" отпустили после задержания в Петербурге

Он пробыл в полицейском участке несколько часов.

Сегодня, 10 января, федеральный координатор движения "Весна" побывал в 76-м отделе полиции. Об этом активист рассказал в своем Twitter.

О задержании Богдан Литвин написал вечером в пятницу. По словам активиста, его забрали прямо с улицы сотрудники уголовного розыска.

"Вручили под расписку и понятых бумагу, которая у меня уже есть и по которой мы работаем с @peredruk и @arvidsever [адвокаты — прим. Piter.TV]. Сейчас говорят, что решают какие-то формальности и ещё видимо попробуют взять объяснительную. Интересная конечно форма доставки корреспонденции...", — написал мужчина.

В 8-м часу вечера стало известно, что Литвина отпустили.

Фото: @delugov / Twitter