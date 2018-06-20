Координатор протестного движения "АгитРоссия" получил 9 суток за "надгробие" с Путиным

Свою вину подсудимый не признал.

Октябрьский суд Петербурга вынес приговор координатору протестного движения "АгитРоссия", принимавшему участие в установке надгробия с изображением Владимира Путина рядом с Исаакиевским собором. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, Григорий К. приискал и проконтролировал действия местного жителя, который 5 апреля разместил в Александровском саду конструкцию в виде на надгробия с изображением Владимира Путина, цифрами "1952-2019" и подписью "ПРЕДАЛ НАРОД РОССИИ".

Проведение данного мероприятия не было согласовано с органами исполнительной власти, за что координатор "АгитРоссии", также как и исполнитель, получил 9 суток. Свою вину подсудимый не признал.

Фото: Piter.TV, Dave Frenkel