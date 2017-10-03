Координатор петербургского штаба Навального пыталась сбежать во время обысков

Во вторник, 3 октября в штабе Алексея Навального в Петербурге прошли обыски. По словам волонтеров, во время визита полиции координатор штаба Полина Костылева пыталась сбежать от правоохранителей. Также исчезли агитационные листовки.

Во вторник, 3 октября в петербургском штабе Навального прошли обыски.



Волонтеры сообщили мобильному корреспонденту Piter.tv о том, что во время обыска координатор штаба Полина Костылева попыталась сбежать. "Фонтанка" же сообщает, что женщина уже задержана.



Также, по словам волонтеров, работники штаба спрятали листовки, чтобы правоохранители не смогли до них добраться.



Полиция продолжает работать на месте.



Ранее Piter.tv сообщал, что Полиция "посетила" штаб Навального в Петербурге.