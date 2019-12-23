Женщина пыталась перевезти через российско-эстонскую границу ювелирные украшения на 1,3 млн рублей

Украшения обнаружили во время проверки на таможенном посту.

Сотрудники Псковской таможни обнаружили незаконное перемещение ювелирных украшений на сумму 1,3 млн рублей. Гражданка РФ перевозила их в автобусе, который ехал из Риги в Петербург. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Всего таможенники изъяли 43 предмета, среди них — кольца, браслеты и другие ювелирные украшения. Это произошло на таможенном посту МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе.

После проверки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере.

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Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления