Женщина пыталась перевезти через российско-эстонскую границу ювелирные украшения на 1,3 млн рублей

Сотрудники Псковской таможни обнаружили незаконное перемещение ювелирных украшений на сумму 1,3 млн рублей. Гражданка РФ перевозила их в автобусе, который ехал из Риги в Петербург. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба ведомства.
Всего таможенники изъяли 43 предмета, среди них — кольца, браслеты и другие ювелирные украшения. Это произошло на таможенном посту МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе.
После проверки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере.
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Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
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