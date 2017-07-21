КС разрешил оспаривать в судах все решения властей о передаче имущества церкви

Конституционный суд вынес определение, в котором разъяснил норму права о том, что граждане могут оспаривать через суд не только решения властей о передаче имущества церкви, но и все связанные с этим распоряжения.

Конституционный суд определил норму права граждан через суд оспаривать не только решение о передаче имущества религиозным организациям, но также все связанные с этим распоряжения. Жалобу в КС подали руководитель фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц. Недовольство активистов вызвал тот факт, что Горсуд Петербурга отклонил их иск о несогласии с утверждение планом мероприятий по подготовке к передаче Исаакиевского собора, утвержденным Комитетом имущественных отношений. В инстанции градозащитникам говорили, что они могут оспаривать только непосредственно решение о передаче, а указанный выше документ таковым не является.

- Мы, конечно, были категорически не согласны с этой логикой "когда убьют - тогда и приходите". Но Горсуд тоже встал на эту позицию. Тогда мы пошли в Конституционный суд и победили, - написал Борис Вишневский на своей странице в Facebook.

Теперь, имея распоряжение Конституционного суда, депутат законодательного хочет добиться рассмотрения распоряжения КИО о плане мероприятий по подготовке к передаче Исаакиевского собора РПЦ, а также полной отмены этого решения.