Глава КС Зорькин предложил ввести в России наказание за оправдание коррупции

Валерий Зорькин рассказал о проблемах, которые может повлечь за собой толерантность общества к данному преступлению.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин предложил ввести наказание в стране за оправдание коррупции по аналогии с предусмотренными государственным законом санкциями за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. С соответствующей инициативой эксперт обратился к аудитории, выступая на своей лекции "Коррупция - угроза цивилизации права", организованной на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в 2025 году. Глава КС пояснил, что если оправдание коррупции ведется на уровне научных исследований или выступлений политиков, то ситуация является опасной для общества. Подобное оправдание может проникнуть в широкие массы - учебный процесс, письменные и электронные публикации. Все это может не просто воспитать у граждан толерантность к коррупции, но также привить молодому поколению уважение к подобного рода экономически или психологически оправдываемому поведению.

Может быть, пора вводить в конечном санкции за такое оправдание коррупции, как, к примеру, за оправдание терроризма или фашизма? Валерий Зорькин, глава КС России

Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни.

Фото и видео: ПМЮФ