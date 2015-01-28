Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни

Валерий Зорькин объяснил, что для введения такой меры наказания потребуется менять Конституцию.

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин выступил против возвращения смертной казни даже при условии того, что страна находится в напряженном для себя и мира историческом периоде. Он отметил, что возвращение данной высшей меры наказания не должно стать последствием выхода РФ из Совета Европы. Соответствующую позицию эксперт высказал на Х Всероссийском съезде судей. Спикер призвал коллег демонстрировать западному обществу гуманистических характер российского законодательства, мирное правоприменение и целенаправленно работать над тем, чтобы привносить добро, человеколюбие.

Повышенная напряженность конкретного исторического времени – не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости. Валерий Зорькин, гава КС РФ

Валерий Зорькин подчеркнул, что Россия ранее поддерживала многие документы о моратории на смертную казнь. Отказ от этого подхода стал бы негативным сигналом для мирового сообщества и граждан страны. Эксперт добавил, что для возвращения казни придется принимать обновленную Конституцию.

Во ФСИН считают, что смертную казнь в России возвращать не надо.

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