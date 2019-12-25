Конкурс на строительство школы в Пушкине выиграла стройкомпания ООО "КВС"

Проект будет реализован за 1,2 млрд рублей.

Открытый конкурс на строительство здания школы в Пушкине выиграла строительная компания ООО "КВС" (Сертолово, Ленинградская область). Таковы итоги закупки, которую в конце октябре объявил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Комиссия, подводившая его итоги, рассмотрела две заявки. Вторую представило ООО "Суар-Групп" (Петербург). Оба девелопера предложили одинаковые суммы за свои услуги – около 1,2 млрд рублей, что соответствует цене, которую был готов заплатить комитет за реализацию проекта.

Комиссия решила "признать победителем общество с ограниченной ответственностью "КВС", - говорится в протоколе ее заседания.

Этот девелопер, судя по открытым источникам, присутствует на рынке довольно давно, на его официальном сайте отмечается, что за 17 лет работы было построено десятки жилых домов, детских садов, школ, дорог, бизнес-центров.

Общеобразовательную школу в Пушкине предполагается построить на Промышленной улице (северо-восточнее дома № 17). Трехэтажное "П"-образное здание будет рассчитано на 1375 детей и подростков (это 55 классов). Его левое крыло предназначено для начальной школы, правое, соответственно, для старших классов.

На отведенном для строительства участке каких-либо объектов капитального строительства нет.

Как сообщало ранее Piter.tv, проект реставрации кирхи св. Марии Магдалины в Приморске, вероятно, разработает "М.Г. Прайват Реконстракшн".

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